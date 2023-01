Helder Barbalho entrega ao Itamaraty, nesta quarta, pedido formal para realizar COP 30 na Amazônia

Em cerimônia de posse como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) nesta quarta-feira (4), o governador Helder Barbalho (MDB) disse que encontrará, ainda ao longo do dia, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para formalizar ao Itamaraty o pedido para realização da COP 30, em 2025, na Amazônia.

Segundo ele, a reunião será para fortalecer o convite feito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a COP 27 - Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) - para que a Amazônia receba o evento climático daqui a dois anos. "Certamente é um momento singular, em que o maior ambiente de debates e discussões climáticas possa acontecer na floresta mais importante do planeta", declarou Helder Barbalho, durante a cerimônia.

A posse foi realizada na sede do próprio Consórcio, em Brasília (DF), por volta de 12h, e contou com a presença do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além de governadores e convidados.