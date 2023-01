Ministro Jader Filho revela pedido do presidente Lula para programa do governo: 'casas com varanda'

O ministro das Cidades, o paraense Jader Filho, confidenciou sobre uma conversa que teve com Lula sobre os planos do novo governo para o programa 'Minha Casa, Minha Vida'. Em entrevista à Globo News na manhã desta quinta-feira (05), o ministro afirmou que a população mais pobre terá casas de qualidade.

"Uma coisa que me tocou muito foi quando o presidente Lula pediu para colocar varandas nas casas das pessoas. As pessoas têm esse direito, de ter algo de qualidade, uma casa boa para morar. Já estamos conversando sobre isso com nossa equipe", contou.

Jader Filho também agradeceu o Congresso Nacional sobre a liberação de recursos para o Programa, que será de aproximadamente R$10 bilhões.

O ministro afirmou que o governo Lula deve prioriozar a inclusão da iniciativa privada em investimentos na pasta. "A gente trata de saúde quando falamos de saneamento básico. É um tema muito sensível. O presidente pediu muita atenção e pediu que a gente priozasse a questão do investimento privado", reforçou.