Ministro Jader Filho anuncia retorno do programa 'Minha Casa Minha Vida'

Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério das Cidades, Jader Filho tomou posse do cargo na noite desta terça-feira (3), em solenidade realizada em Brasília. Em discurso, o paraense anunciou o retorno do Minha Casa Minha Vida, afirmando que reconstruir o programa habitacional será a maior prioridade da sua gestão.

“Precisamos reconstruir quase tudo nessa pasta, a começar pelo Minha Casa Minha Vida que infelizmente havia sido descontinuado. Todo político e gestor público quer deixar sua marca de alguma forma. A minha será de reconquistas na área social, e nela, tem destaque especial o Minha Casa Minha Vida”, prometeu.

O líder do partido na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões, adiantou que o Ministério terá cerca de R$ 10 bilhões para o programa habitacional. “Agora, as políticas públicas do Ministério, principalmente o maior de todos, o Minha Casa Minha Vida, vão voltar a todo o vapor. Diferente do governo anterior, que não contratou a construção de nenhuma casa, nós já garantimos R$ 10 bilhões para novas casas”, disse.



O Programa Minha Casa, Minha Vida é um programa de habitação federal do Brasil criado em março de 2009 pelo Governo Lula. Ele subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até 1,8 mil reais e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até de 9 mil. No governo de Bolsonaro, o programa foi substituído pelo Casa Verde e Amarela.