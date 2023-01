Jader Filho é empossado ministro das Cidades nesta terça; assista

O Ministério das Cidades realiza na tarde desta terça-feira (3) a cerimônia de posse do ministro Jader Filho, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a pasta em seu governo. A solenidade é realizada em Brasília (DF).

Jader, de 46 anos, é filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador do Pará Helder Barbalho, ambos do Movimento Democrático Brasileiro (MBD). Ele também é presidente do diretório estadual do partido desde setembro de 2021 e empresário no setor de comunicações.

Uma das principais atribuições do nomeado será trabalhar para combater as desigualdades sociais, transformar as cidades em espaços mais humanizados e ampliar o acesso da população à moradia, saneamento e transporte, as três áreas de interesse do Ministério das Cidades criada no primeiro governo Lula, em 1º de janeiro de 2003, sem desconhecer as competências municipais e estaduais.

Entre as ações da pasta, há destaque para a coordenação do Programa Minha Casa, Minha Vida, criado no ano de 2009, para subsidiar a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda de até R$ 1,8 mil, entre outras condições.