Lula confirma nome de Jader Filho e outros 15 ministros do futuro governo; veja quem são

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, no final da manhã desta quinta-feira (29), novos nomes que farão parte do 1ª escalão do futuro governo, a partir do próximo ano. Entre os ministros confirmados, está o paraense Jader Filho, filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador Helder Barbalho, que irá comandar o Ministério das Cidades. A pasta que tem como interesse as áreas de moradia, saneamento e transportes. Ele foi indicado pelo MDB para o cargo.

Paraense Jader Filho foi anunciado como Ministro de Cidades (Reprodução / Vídeo)

"Depois de muito trabalho, muita conversa, muito ajuste, terminamos de montar o primeiro escalão do governo", declarou Lula, afirmando que depois da posse vai discutir o segundo escalão. "Nunca antes na história do Brasil, teve tantas mulheres ministras. Estou feliz porque, nunca antes na história do Brasil, nós tivemos uma indígena ministra dos povos indígenas".

Também foram confirmados os nomes da ex-senadora Simone Tebet (MDB) e da deputada Marina Silva (Rede), para os ministério do Planejamento e Meio Ambiente, respectivamente.

"Companheira que teve um papel extremamente importante na campanha. Foi adversária nossa no primeiro turno e aliada extraordinária no segundo turno", declarou Lula, ao falar sobre Tebet.

Durante o pronunciamento, o presidente eleito também anunciou os nomes dos líderes do governo no parlamento. Na Câmara dos Deputados, o líder do governo José Gumarães (PT/CE). Jaques Wagner (PT/BA) será o líder do governo no Senado e, Randolfe Rodrigues (Rede/AP), no Congresso.

Veja os nomes anunciados