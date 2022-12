Políticos paraenses comemoram nomeação de Jader Filho para Ministério das Cidades

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que o empresário paraense Jader Filho (MDB) será o próximo ministro das Cidades. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e foi comemorado por políticos paraenses.

Pai do nomeado, o senador Jader Barbalho (MDB) parabenizou o filho e disse que esta é uma oportunidade a mais para desenvolver o Estado. “Parabenizo Jader Filho pela escolha do presidente Lula para comandar o Ministério das Cidades. Desejo sucesso na importante missão e estamos juntos no compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do Pará e do Brasil”, publicou nas redes sociais.

Irmão do futuro ministro, o governador reeleito do Pará Helder Barbalho (MDB) destacou a presença de um representante paraense no próximo governo. “A estrela do Pará brilhando forte no Brasil! Tenho certeza que o novo ministro Jader Filho fará história e vai trabalhar muito para melhorar a vida do povo brasileiro. Parabéns ao presidente Lula pela escolha. Agradeço ao MDB nas pessoas do Baleia Rossi e Líder Isnaldo Bulhões, que prestigiaram a bancada do MDB do Pará, na Câmara dos Deputados”, felicitou.

A mãe de Jader, deputada federal Elcione Barbalho (MDB), afirmou que estava orgulhosa pela nomeação. “Quanto orgulho! Meu filho, Jader Filho, presidente do MDB-PA, foi escolhido para estar à frente do Ministério das Cidades, no governo Lula. Sua competência é garantia de desenvolvimento para o nosso Pará e Brasil. É vitória do povo paraense!”, comemorou nas redes.

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) Chicão (MDB) também parabenizou o nomeado. “Parabéns meu amigo Jader Filho que acaba de ser nomeado ministro no governo Lula. Sábia decisão do presidente eleito Lula em escolher o paraense Jader Barbalho Filho, para o Ministério das Cidades. Competente e comprometido com o povo do nosso Estado, vai cuidar do povo brasileiro também”, disse em uma publicação no Instagram.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar (DEM) falou da confiança no trabalho de Jader. “Gostaria de parabenizar o amigo Jader Filho, presidente do MDB Pará, pela nomeação ao Ministério das Cidades. Tenho certeza que desempenhará um grande trabalho, pois competência não lhe falta, e será um grande parceiro de Santarém. Sucesso amigo!”, disse no Twitter.

A prefeita de Marituba Patrícia Mendes (Republicanos) disse que agora o Estado vai ter mais apoio no governo federal. “Parabéns, Jader Filho! Tenho certeza que você fará um excelente trabalho frente a uma pasta tão essencial para nosso povo. Sem dúvida alguma o Pará ganha um grande reforço em Brasília. Acredito no seu trabalho e sua força. Conte com Marituba. Vamos juntos!”, publicou nas redes.

O deputado estadual Igor Normando (Podemos) comemorou a presença de um paraense entre os ministros. “Feliz em receber a notícia de que teremos novamente um Ministro paraense no Governo Federal. Parabéns Jader Filho, que Deus te abençoe e dê sabedoria para este novo desafio, que, tenho certeza, saberás cumpri-lo com louvor. Conte sempre comigo na caminhada”, felicitou.

