Pará terá dois ministros no futuro governo Lula; veja quem são

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (29) os 16 últimos nomes que comporão o primeiro escalão de seu governo. E na equipe ministerial haverá dois paraenses: Jader Filho (MDB-PA) vai comandar o Ministério das Cidades e Waldez Góes (PDT-AP), governador do Amapá, será responsável pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Waldez Góes tem 61 anos, é servidor público, nasceu no Pará, mas foi morar no Amapá, Estado com forte ligação com o Pará. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Território do Amapá, que foi desmembrado do Pará. Com a Constituição de 1988, o território foi elevado à categoria de Estado. O futuro ministro da Integração é filiado ao PDT desde 1989.

O outro paraense nasceu e cresceu no Estado. Jader Filho (MDB) é empresário e presidente do diretório regional do MDB.