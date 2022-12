Governador do Amapá, paraense Waldez Góes será ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional

O governador do Estado do Amapá, Waldez Góes, de 61 anos, foi escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a partir de 1º de janeiro de 2023. “Reafirmo o meu compromisso com os brasileiros de Norte a Sul, dedicando meus melhores esforços junto com o Presidente neste desafio de amparar os que mais necessitam e pela reconstrução do Brasil”, escreveu Waldez em suas redes sociais, após o anúncio desta quinta-feira (29).

Ele encerra neste mês de dezembro o mandato de governador, pelo PDT, e passará a fazer parte do União Brasil. Foi indicado ao ministério de Lula pelo senador Davi Alcolumbre. "Waldez terá duplo trabalho, além de fazer o seu trabalho como ministro, vai ter que ajudar a coordenar a bancada na Câmara e no Senado", declarou o presidente eleito.

Waldez nasceu em Gurupá, no Pará, mas tem extensa trajetória política no estado vizinho Amapá, onde foi deputado estadual e governador por quatro mandatos. A primeira eleição à gestão estadual ocorreu em 2002, tendo sido reeleito em 2006. Ele foi eleito novamente em 2014 e, depois, reeleito em 2018. Portanto, neste ano, encerra seu quarto mandato como chefe do Poder Executivo do Amapá.