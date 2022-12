Carlos Lupi, do PDT, confirma que será ministro da Previdência no governo Lula

O presidente do PDT, Carlos Lupi, confirmou em suas redes sociais que será titular do Ministério da Previdência durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Acabo de receber a missão do presidente @LulaOficial para assumir o Ministério da Previdência. Muito honrado em poder ajudar na reconstrução do Brasil. Vamos à luta!", escreveu Lupi, pouco antes do pronunciamento do presidente eleito para anunciar os novos ministros.

O PDT é o partido do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que disputou à presidência e foi o quarto mais votado no primeiro turno das eleições 2022. No segundo turno, sem citar o nome de Lula, ele informou que defendia a posição da legenda. O PDT apoiou Lula no segundo turno.

Lupi foi ministro do Trabalho e Emprego no governo petista, de 2007 a 2011.