Lula faz pronunciamento nesta quinta-feira e novos ministros são anunciados; veja os cotados

Os nomes que faltam para compor o ministério do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva são anunciados pelo petista nesta quinta-feira (29). Entre os confirmados, há um paraense: Jader Filho, indicado pelo MDB para o Ministério das Cidades. Também é aguardado para esta quinta o anúncio da senadora Simone Tebet, terceira mais votada no primeiro turno das eleições presidenciais 2022, para a pasta do Planejamento.

Pelo Twitter, Lula confirmou que fará um pronunciamento no final da manhã. “Vamos ter muito trabalho pela frente e precisaremos ter muita competência para cuidar do povo e reconstruir o país nos próximos 4 anos”, escreveu.

De acordo com a equipe de transição, o próximo governo terá 37 ministério. Até o momento, foram anunciados 21 nomes que ficarão à frente desses órgãos. São eles:

Advocacia-Geral da União: Jorge Messias

Jorge Messias Casa Civil: Rui Costa

Rui Costa Ciência e Tecnologia: Luciana Santos

Luciana Santos Controladoria-Geral da União: Vinicius Marques de Carvalho

Vinicius Marques de Carvalho Cultura: Margareth Menezes

Margareth Menezes Defesa: José Múcio

José Múcio Desenvolvimento, Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin Desenvolvimento Social: Wellington Dias

Wellington Dias Direitos Humanos: Silvio Almeida

Silvio Almeida Educação: Camilo Santana

Camilo Santana Fazenda: Fernando Haddad

Fernando Haddad Gestão e Inovação: Esther Dweck

Esther Dweck Igualdade Racial: Anielle Franco

Anielle Franco Justiça: Flávio Dino

Flávio Dino Mulher: Cida Gonçalves

Cida Gonçalves Portos e Aeroporto: Márcio França

Márcio França Relações Exteriores: Mauro Vieira

Mauro Vieira Relações Institucionais: Alexandre Padilha

Alexandre Padilha Saúde: Nísia Trindade

Nísia Trindade Secretaria-Geral da Presidência da República: Márcio Macedo

Márcio Macedo Trabalho: Luiz Marinho

Veja os nomes cotados: