Moraes suspende autorizações de porte de armas de fogo no Distrito Federal a partir desta quarta

Atendendo a um pedido da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu as autorizações de porte e transporte de armas de fogo e de munições em todo o território do Distrito Federal. A medida é temporária e vale das 18h desta quarta (28) até segunda-feira (2). As informações são do jornalista Valdo Cruz, da Globo News.

O porte e transporte de armas fica proibido para colecionadores, atiradores e caçadores. Eles podem ser autuados em flagrante por porte ilegal de arma caso descumpram a decisão.

O objetivo da restrição é aumentar a segurança para a cerimônia de posse do petista. Nos últimos dias, com a proximidade do evento, que será no domingo (1º), Brasília tem enfrentado momentos de tensão, principalmente após a prisão do empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, suspeito de tentar explodir uma bomba perto do Aeroporto Internacional da cidade.

Segundo o Portal Metrópoles, desde sexta-feira (23), cinco chamados para possíveis casos de bomba chegaram ao Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do DF (PMDF), sendo que dois deles se confirmaram, entre eles o de George, preso no sábado (24).

O outro caso foi no domingo (25), dia do Natal, quando o Esquadrão antibomba da PMDF atendeu a um chamado no Gama, região administrativa do DF, e confirmou que o material suspeito era explosivo e pesava cerca de 40 kg.