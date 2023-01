Ministro do Desenvolvimento Agrário reafirma desafio do governo com erradicação da fome

Nesta terça-feira (3), o novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, reafirmou o compromisso do governo com a erradicação da fome no país. A declaração foi feita durante a cerimônia para assumir o cargo. As informações são da Agência Brasil.

"Hoje, nós iniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Nesse sentido, queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através deste e de outros Ministérios, deve promover o acesso à terra", disse.

O ministro destacou o compromisso com os povos do campo, da floresta e das águas, com remanescentes de quilombos, povos tradicionais e ribeirinhos. “Nenhum país pode se considerar moderno, civilizado e desenvolvido tendo 33 milhões de brasileiros vivendo em grave insegurança alimentar e mais 100 milhões de brasileiros vivendo dentro da insegurança alimentar”, disse.

Outro ponto ressaltado por Paulo Teixeira foi o meio ambiente. Segundo ele, em parceria com outros Ministérios, pretende recriar áreas de proteção ambiental, áreas de florestas e dar maior produtividade às áreas agricultáveis. Para o novo ministro, o campo deve evitar na humanidade um desastre ambiental ecológico, que é o desastre climático. Diante disso, o ministro pretende fazer com que a pequena agricultura esteja sempre voltada para recuperação do meio ambiente e de nascentes.

Durante a cerimônia, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou durante seu discurso sobre a importância da pasta. “Do ponto de vista econômico, é gerador de riqueza e alimento. Do ponto de vista ambiental, sustentabilidade. É um compromisso de combate às mudanças climáticas, à agroecologia. Tem importância social, econômica e de sustentabilidade“, disse.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)