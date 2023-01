Haddad fala em democratizar acesso ao crédito com responsabilidade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumiu o cargo nesta segunda-feira (2), e disse que trabalhará dia e noite para que o Brasil restabeleça a relação comercial com o mundo e garantir investimentos para o País. A cerimônia de transmissão de cargo para assumir o Ministério da Fazenda ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. As informações são da Agência Estado e da Agência Brasil.

"Vamos voltar a democratizar o acesso ao crédito, como em 2003, quando o Brasil experimentou um período de grande expansão do crédito, com responsabilidade. O que se viu foi uma política de ganha-ganha, para o povo e para o mercado. Sem contar o grande número de IPOs feitas naquele período - quantas empresas abriram seus capitais, entraram na bolsa?", disse o ministro.

Segundo Haddad, a equipe econômica buscará também um sistema tributário mais transparente, mais eficiente, evitando a cumulatividade e retirando o peso tributário das famílias de baixa renda.

“O arcabouço fiscal que queremos remeter ao Congresso, logo no primeiro momento, terá premissas confiáveis e vai demonstrar tecnicamente a sustentabilidade das nossas finanças, abraçando o financiamento do guarda-chuva de programas prioritários do governo. Ao mesmo tempo garantirá a sustentabilidade da dívida pública. Não existe mágica, bala de prata ou malabarismo financeiro. O que existe é garantir um Estado fortalecido com previsibilidade econômica, confiança, transparência”, disse Haddad.

O ministro defendeu um “Estado forte”: “Um Estado forte não é um Estado grande e obeso, mas um que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Não queremos mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. Essas coisas têm de caminhar juntas”, argumentou.