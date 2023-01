Simone Tebet começa a montar equipe para o Ministério do Planejamento nesta segunda-feira (02)

Simone Tebet, ministra do Planejamento, informou que a partir desta segunda-feira (2) começa a montar a equipe que a acompanhará no ministério. Segundo Tebet, o período entre o convite para ser ministra e a posse do presidente Lula foi curto para decidir todos os nomes, mas que buscará um ‘perfil moderado’ para formar o time.

VEJA MAIS

Em entrevista na saída da cerimônia de transmissão de cargo de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Tebet disse que só falará sobre questões econômicas do Brasil após se reunir com Haddad. A conversa oficial entre os ministros deve ocorrer entre quarta-feira ou quinta-feira, de acordo com a ministra do Planejamento.

Segundo Simone Tebet, um acordo foi feito entre ela e Haddad para que as perguntas envolvendo economia fossem respondidas somente após o encontro entre eles.

"Hoje, depois das posses, eu começo a formar o time. Eu fui convidada dia 30 [de dezembro]. Imagina eu começar a convidar no dia 31, véspera de Ano Novo. Então, esta semana a gente começa, mas já tenho muita gente boa na cabeça", contou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)