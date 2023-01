Ministro Jader Filho anuncia criação de Secretaria de Políticas para Territórios Periféricos

Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério das Cidades, Jader Filho tomou posse do cargo na noite desta terça-feira (3). Em discurso, o paraense anunciou a criação da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos; afirmou que será ministro para o Brasil inteiro, respeitando as particularidades de cada região; e destacou os desafios de estar à frente de um ministério que foi extinto no governo Bolsonaro.

"Não assumo uma pasta que está a todo o vapor, em pleno andamento, ao contrário, eu e minha equipe precisaremos reconstruir um dos ministérios mais importantes da Esplanada. Nós precisamos refazer o pacto federativo, que será feito na base do diálogo e forças. Por isso, vou conversar com todos os governadores, prefeitos, deputados e senadores do País. Além disso, temos o desafio de fazer um governo participativo, aberto aos movimentos sociais e para esse diálogo, criamos a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos”, discursou.

Jader, 46 anos, é filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador Helder Barbalho, ambos do MDB. Ele também é presidente do diretório estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MBD) desde setembro de 2021 e empresário no setor de comunicações. Formado em administração pela Unama e pós-graduado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas.