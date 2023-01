Ministro das Cidades, Jader Filho cumpre agenda em Belém nesta sexta

O ministro das Cidades, Jader Filho, desembarca em Belém, nesta sexta-feira (20), para participar de agenda relacionada com habitação, na Usina da Paz do Jurunas, às 18h. Ele vai comparecer a uma entrega de novos títulos de propriedades a cidadãos paraenses, e o representante do governo federal estará presente nas comemorações dos 407 anos da cidade.

Belém foi a primeira cidade em que Jader Filho cumpriu agenda oficial do Ministério, no dia 6 de janeiro, quando se reuniu com o prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (Psol), no Gabinete Municipal. No encontro, foi garantido o apoio para a entrega de 1.008 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, no Viver Outeiro.

Na época, o ministro das Cidades também anunciou a primeira entrega de novas unidades do projeto habitacional no Pará. Em maio, a cidade de Abaetetuba, no nordeste paraense, deverá receber 222 novas casas do governo federal. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Jader Filho falou sobre planos para a Amazônia, expectativa para a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos próximos quatro anos e falta de verba para resolver problemas de áreas de riscos, que sofrem com fenômenos da natureza.