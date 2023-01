Prefeito Edmilson e ministro Jader Filho anunciam entrega de 1008 casas populares em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), se reuniu na noite desta sexta-feira (6) com o ministro das Cidades, Jader Filho, em seu Gabinete Municipal. Com o encontro, foi garantido o apoio para a entrega de 1008 unidades habitacionais, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, no Viver Outeiro. A capital paraense foi a primeira entre as capitais a receber agenda oficial do Ministério.

No dia 12 de janeiro, data de aniversário de Belém, será assinado um documento com a retomada das obras que estão paradas em Outeiro, distrito da cidade. "Nosso ministro já anunciou que Belém vai ganhar este presente. Tem muitas obras paradas e uma delas é o Viver Outeiro. São 1.008 apartamentos, mas infelizmente o residencial foi abandonado, e o ministro já assumiu o compromisso: dia 12 Belém festeja ganhando uma redução do déficit habitacional, com as obras retomadas", anunciou o prefeito.

Com participação do vice-prefeito Edilson Moura, o presidente da Câmara Municipal (CMB), John Wayne e diversos secretários municipais, a reunião definiu o curso de diversas novas obras, como recursos para o programa" Minha Casa, Minha Vida" em Belém; a retomada do empreendimento Viver Outeiro; e melhorias nas áreas de saneamento e infraestrutura.

Na ocasião, o prefeito Edmilson apontou ao ministro quais são os projetos prioritários do governo municipal para o desenvolvimento da cidade. Além da retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, foram citados os projetos do Parque São Joaquim e da Orla da Estrada Nova.

Parceria

Para o prefeito de Belém, esta foi uma oportunidade para aproximar as relações entre as esferas municipal e federal, firmando parcerias em projetos atuais e futuros. "Tive a honra de receber a primeira agenda oficial do ministro das Cidades, a primeira agenda oficial de visita do ministro a Belém", diz Edmilson Rodrigues. "Isso significa dizer que, quando falo do amor por Belém, é por acreditar que essa cidade tem uma história, identidade e um povo amoroso. Tendo agora um ministro que ama a cidade, é um privilégio pra mim, na condição de prefeito, poder apresentar pautas vinculadas ao seu ministério. Tendo consciência, claro, de que ele vai trabalhar para mais de 5 mil municípios brasileiros e tem muito trabalho a ser feito, com um déficit de quase 6 milhões de habitações", afirmou o prefeito.

Esta foi a primeira de muitas reuniões entre equipes do Ministério das Cidades com a Prefeitura de Belém, disse o ministro Jader Filho. Segundo ele, brevemente outros projetos de desenvolvimento para Belém deverão ser pauta da pasta.

"Hoje estou aqui representando seu amigo, o presidente Lula, que me recomendou que tivéssemos atenção especial às pautas de Belém", disse Jader Filho ao prefeito Edmilson. "Tivemos oportunidade de falar sobre diversos projetos para a nossa cidade: essa retomada do Minha Casa, Minha vida, mobilidade urbana, saneamento básico, e vários outros projetos interessantes. Tanto a equipe do Ministério, quanto da Prefeitura, vão dialogar para que possamos focar na prática e o presidente Lula possa vir aqui com o prefeito entregar inaugurar diversas obras", declarou o ministro Jader Filho.