sucuri de quase 4 metros é filmada ao atravessar ponte em tucuruí

Moradores do bairro Jaqueira, em Tucuruí, no sudeste do Pará, registraram o momento em que uma sucuri de quase quatro metros atravessou uma rua da região. O vídeo foi feito por uma residente da área na noite de terça-feira (13/8) e mostra a cobra saindo de um lado a "Ponte da Hidráulica" e indo para o outro.

Nas imagens ainda é possível ver um grupo de curiosos olhando o réptil rastejando na pista. Uma pessoa chega a se aproximar, ao que parece, para tirar fotos do animal. Logo depois a gravação termina depois que a cobra chega ao fim da ponte.

Conheça a sucuri

A sucuri pode superar sete metros de comprimento e é encontrada na América do Sul. Também é considerada uma das maiores serpentes do mundo quando o assunto é massa. Como ela não possui veneno, essa cobra utiliza força para matar as vítimas por constrição. Também possui hábitos semiaquáticos e são predadores do topo da cadeia alimentar.