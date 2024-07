Sucuri em Salinas? Vídeo causa curiosidade em internautas

Na tarde desta terça-feira (16), um vídeo de uma cobra sucuri se rastejando em areia branca chamou bastante atenção nas redes sociais. Alguns internautas afirmaram que o vídeo havia sido feito na área conhecida como Morro da Coca-Cola, na praia do Atalia, em Salinópolis, nordeste paraense. Outros apontam que a real origem do vídeo seria de Algodoal, na Ilha de Maiandeua, também na mesma região.

O assunto levantou bastante curiosidade dos internautas nas redes sociais, em que é registrado uma cobra sucuri se rastejando numa faixa de areia branca indo em direção a uma região de mata. As pessoas aos redores não procuraram interagir com animal.

Até esta quarta-feira (17), não existe confirmação do local exato onde o vídeo foi registrado. Ao ser procurado pela equipe de reportagem do Grupo Liberal, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou não ter sido acionado acerca do fato em questão. Então, segue a dúvida. Onde foi feito o registro da cobra sucuri?