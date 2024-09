Sespa adia data de 'Dia D' contra Influenza enquanto aguarda novas doses de vacina

O Dia D de Mobilização contra Influenza, no Pará, que estava marcado para 28 de setembro, precisou ser adiado para 19 de outubro, enquanto o estado aguarda um novo envio de doses da vacina por parte do Ministério da Saúde, conforme explica a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Em quase um mês de campanha, 413.004 pessoas já foram imunizadas no Pará. Em Belém, os vacinados já somam 57.846.

De acordo com a Sespa, quase dois milhões de paraenses (1.978.682) ainda precisam tomar a vacina contra Influenza, conforme a meta estipulada pela secretaria considerando os públicos-alvo da campanha, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas e professores.

VEJA MAIS

Em Belém, 11,3% da meta de vacinados foi atingida em 28 dias de campanha. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é que mais de meio milhão de belenenses (508.791) se imunizem contra Influenza antes do fim da campanha, previsto para 26 de outubro, até o momento.

Na capital do estado, três dias 'D' de mobilização municipal já foram realizados até agora, nos dias 14, 21 e 28 de setembro. Em cada uma dessas datas, a Sesma estima que entre 4 e 5 mil pessoas foram vacinadas. Até o momento, para o mês de outubro, a secretaria não prevê a realização de mais um Dia D na cidade.

A vacinação contra influenza segue nas salas de vacinação do município no horário de 8 às 17h.

Veja a lista de locais onde se vacinar contra Influenza em Belém

Postos de vacinação por distritos administrativos



Distrito Administrativo de Belém - Dabel:

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664, Fátima;

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, Nº 2558, Marco;

Fibra - Av. Gentil Bittencourt, Nº 1144, Nazaré;

Hospital da Aeronáutica - Av. Almirante Barroso, Nº 3492, Souza;

Hospital do Exército - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, S/N, Umarizal;

Hospital Naval - Rua Arsenal, Nº 200, Cidade Velha;

IASB - Tv. Dr. Enéas Pinheiro, Nº 2300, Marco.

Unama Alcindo Cacela - Av. Alcindo Cacela, Nº 287 – Umarizal;

Unifamaz - Rua Municipalidade, Nº 569 – Reduto; e

Uremia - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás.



Distrito Administrativo do Bengui – Daben:

ESF Mangueirão - Rua São João -1;

ESF Panorama XXI - Conj. Panorama XXI, Qd. 24, casa 11B, Mangueirão;

ESF Parque Verde - Av. Padre Bruno Sechi, s/n, Parque Verde;

UBS Bengui II- Pass. Maciel, S/N, ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N, entre as ruas São Pedro e Olímpia;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes, Base Naval;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 08;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil; e

UBS Tapanã - Rua São Clemente, s/n, Tapanã.



Distrito Administrativo da Sacramenta – Dasac:

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, Nº 1346, Pedreira;

ESF Barreiro I - Pass. Mirandinha, Nº 367, Sacramenta;

UBS Paraíso dos Pássaros - Av. dos Tucanos, S/N.

UBS Providência - Av. Norte, S/N, Val-de-Cães;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre as passagens São João e São Pedro;

UBS Vila da Barca - Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Av. Pedro A. Cabral; e

ESF Canal da Pirajá - Tv. Barão do Triunfo, Nº 1015, esquina com a rua Nova – Pedreira.



Distrito Administrativo do Guamá - Dagua

ESF Combu - Furo do Combu - S/N;

ESF Radional - Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II, Qd. F-50 - Condor;

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B, Jurunas;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479.

UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N; e

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme.



Distrito Administrativo do Entroncamento - Daent

ESF Paraíso Verde - Av. João Paulo II, entre Pass. Classe A e Cruzeiro;

ESF Souza - Av Almirante Barroso, dentro da Setran;

UBS Castanheira - Av. Primeiro de Dezembro, S/N, Castanheira;

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard (Estrada da Ceasa);

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro, Km 01; e

UBS Tavares Bastos - Av. Rodolfo Chermont, Nº 170.



Distrito Administrativo de Icoaraci - Daico

ESF Tenoné II - Rua 6ª linha-S/N, ao lado da Fund. Paula Frassinetti;

ESF Eduardo Angelim - Conj. Eduardo Angelim, Av. 17 de Abril- S/N;

ESF Paracuri I - Pass. Maura, Nº 218, entre a 3ª e 4ª Rua; e

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840.



Distrito Administrativo de Outeiro - Daout

ESF Fidélis - Rua Pantanal, Nº 5, Outeiro;

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N, Ilha de Cotijuba; e

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N.



Distrito Administrativo de Mosqueiro - Damos

ESF Aeroporto - Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro;

ESF Carananduba - Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, Nº 01;

ESF Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho, Furo das Marinhas, Mosqueiro;

ESF Sucurijuquara - Rodovia Bl 13, S/N, Sucurijuquara;

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N, Mosqueiro; e

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N.