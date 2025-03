Serviço de oncologia do Hospital Regional de Castanhal é habilitado pelo Ministério da Saúde

O Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), na Região Metropolitana de Belém, foi habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A habilitação é concedida às unidades hospitalares que ofertam atendimentos especializados a pacientes oncológicos, atendendo a todos os requisitos estabelecidos pelo Ministério.

A Unacon é responsável pelo diagnóstico e tratamento dos cânceres mais comuns no Brasil. Tem infraestrutura para oferecer assistência especializada de alta complexidade, incluindo cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia, reabilitação e cuidados paliativos.

Hospital Regional de Castanhal é uma das unidades de saúde do Estado que ofertam atendimentos especializados a pacientes oncológicos

O HRPC, que completou em fevereiro quatro anos de funcionamento, atende a 38 municípios, principalmente da região Nordeste, com serviços de alta complexidade em oncologia, em especialidades como cirurgias de cabeça e pescoço, do aparelho digestivo e torácica, mastologia, neurocirurgia, urologia, oncoginecologia, cirurgia bucomaxilofacial, oncologia clínica, onco-hematologia e cuidados paliativos.

Mais recursos - O Hospital conta com recursos humanos e tecnológicos especializados, atendendo a todos os requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde. A habilitação demonstra o reconhecimento do serviço de excelência prestado aos usuários oncológicos, e a relevância do serviço para a população. A Unacon permite a captação de novos recursos para o Estado, e ainda novas possibilidades de atendimento ao paciente oncológico.

A diretora-geral Patrícia Hermes informou que “a habilitação como Unacon representa uma grande conquista para todos, pois permite acesso à saúde de forma mais próxima e ágil, haja vista que antes a população precisava se deslocar até Belém. Nosso papel, enquanto serviço de saúde, é garantir acesso e tratamento completo para os pacientes oncológicos, oferecendo atendimento seguro e de qualidade”.

A habilitação foi concedida em pouco tempo, reflexo do serviço de qualidade prestado e das excelentes condições estruturais e de processos executados no HRPC.

Reconhecimento - Segundo a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, a habilitação significa o reconhecimento pelo Ministério da Saúde dos relevantes serviços oncológicos ofertados aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) na região. “Agora, os procedimentos serão pagos com recursos de média e alta complexidade do SUS, o que possibilita à Sespa direcionar recursos estaduais para outras regiões que ainda necessitam de serviços especializados”, ressaltou a titular da Sespa.

Para ter acesso a consultas e à internação, o usuário deve ser encaminhado pela Central Estadual de Regulação (CER). O HRPC dispõe de 120 leitos clínicos (sendo 30 de clínica médica, 40 de clínica oncológica e 50 de clínica cirúrgica), e 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (20 de UTI geral, 10 de UTI cirúrgica e 10 de UTI oncológica).

Satisfação - O HRPC finalizou 2024 com uma média de 99,52% de satisfação, de acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário.

O Hospital Regional Público de Castanhal é uma das unidades do Governo do Pará, sendo gerido pela Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), em parceria coma Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).