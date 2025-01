Centro de Hemodinâmica do Hospital Regional de Castanhal é inaugurado

O Centro de Hemodinâmica do Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), foi inaugurado nesta quarta-feira (29), pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hanna Ghassan. Com investimento superior a R$ 3 milhões, o espaço amplia a oferta de serviços especializados na região nordeste, garantindo diagnósticos e tratamentos minimamente invasivos nas áreas neurológica e de radiologia intervencionista.

O governador Helder Barbalho destacou o impacto do investimento na saúde regional. “Hoje, Castanhal recebe um equipamento moderno para atender a saúde cardiovascular da população, fortalecendo a descentralização do atendimento. Com esse investimento, garantimos que os pacientes não precisem se deslocar até a capital, reduzindo filas e acelerando os procedimentos. Estamos falando de mais de 1.300 atendimentos por ano, com mais rapidez e eficiência para salvar vidas”, afirmou.

O Centro de Hemodinâmica conta com tecnologia de ponta, incluindo imagens de alta definição, sistemas de baixa emissão de radiação e visualização em tempo real para procedimentos complexos. A estrutura também é integrada digitalmente aos prontuários eletrônicos, otimizando o atendimento aos pacientes.

A unidade será referência para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando os municípios dos 3º, 4º e 5º Centros Regionais de Saúde. A meta é aproximar os serviços de alta complexidade da população e fortalecer a rede estadual de atendimento.

Com o novo serviço o HRPC poderá realizar cerca de 70 procedimentos e mais de 60 diagnósticos por mês, abrangendo especialidades como neuroendovascular e endovascular, com atendimento 24 horas.

A diretora-geral do HRPC, Patrícia Hermes, explicou que o serviço trará um impacto significativo para a assistência médica na região. “A hemodinâmica chega para fortalecer a assistência, permitindo que pacientes tenham acesso a diagnósticos e procedimentos sem precisar sair de Castanhal. Esse investimento amplia o atendimento e garante a descentralização da saúde para os 38 municípios atendidos pelo hospital”, destacou.

Com a inauguração do centro em Castanhal, o Governo do Estado segue avançando na ampliação e descentralização dos serviços de saúde, garantindo mais qualidade de vida e segurança à população paraense.

“Essa inauguração integra nossa estratégia de levar atendimento especializado para todas as regiões do Estado. Estamos investindo em tecnologia de ponta e em equipes qualificadas para atender melhor a população paraense”, destacou a secretária de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz.