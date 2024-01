Hospital Regional de Castanhal recebe campanha para incentivar doação de sangue; veja como doar

O Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), no nordeste paraense, recebe nesta terça (30) e quarta-feira (31) um mutirão de doação de sangue, promovido com o intuito de abastecer os estoques de sangue da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) de Castanhal, além de atender a unidade hospitalar. A campanha, que tem como tema “Vamos salvar vidas hoje? Doe sangue”, se estenderá das 8h às 12h.

VEJA MAIS

A iniciativa será realizada em parceria com o Hemopa Castanhal, que vai montar um posto de coleta dentro do hospital - onde é registrado um número expressivo de cirurgias de alta complexidade - para facilitar o acesso dos doadores. A ação terá como alvos principais os próprios colaboradores do hospital, familiares de pacientes e estudantes de instituições de ensino superior que ficam próximas do HRPC.

Reforço

“Desde o ano passado, quando o HRPC implantou novos serviços, o número de cirurgias realizadas cresceu e, com o apoio da agência transfusional, o número de bolsas de sangue destinadas ao hospital aumentou de forma significativa”, explica a assistente social do Hemopa, Anaidis Tavares. “Por isso precisamos captar doadores para suprir a necessidade do HRPC e do próprio hemocentro”, conclui.

Quem pode doar?

Qualquer pessoa pode ser um doador, desde que tenha entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), pese mais de 50 kg, esteja em boas condições de saúde e apresente um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

SERVIÇO

Campanha: “Vamos salvar vidas hoje? Doe sangue”

Data: 30/01 (terça) e 31/01 (quarta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) - Av. dos Universitários, 3035 - Jaderlândia. Castanhal