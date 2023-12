Conheça o aplicativo que incentiva doação de sangue no Brasil; veja como baixar

Foi lançado pelo Ministério da Saúde o aplicativo Hemovida. Trata-se de uma ferramenta que visa incentivar a doação voluntária de sangue no Brasil. A plataforma está disponível gratuitamente para sistemas Android e IOS. O app está integrado ao ConecteSUS e oferece uma carteira virtual com informações como tipo sanguíneo e data da última doação.

Por meio do Hemovida, os doadores agora podem acessar um histórico completo de suas doações, incluindo as realizadas, canceladas e agendadas. Além disso, o aplicativo permite que os usuários encontrem a rede de saúde mais próxima, recebam informações sobre os serviços de cada unidade e façam autodeclarações de doação para registrar seu compromisso com a causa.

A iniciativa visa facilitar o processo de doação de sangue, eliminar o medo associado a esse ato e conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques seguros. O aplicativo também funciona como uma plataforma para os hemocentros divulgarem campanhas em andamento, tornando mais fácil encontrar doadores.

No Hemovida, os doadores podem compartilhar suas experiências nas redes sociais, convidar amigos e familiares para se tornarem doadores, influenciando assim mais pessoas a participarem desse movimento de solidariedade. O aplicativo se torna, portanto, uma ferramenta integrada para incentivar e facilitar a doação de sangue no país.

Veja como baixar o Hemovida

Para baixar o Hemovida é preciso:

- Ir até loja a loja dos aparelhos com sistema Android e IOS;

- digite Hemovida na aba de pesquisa;

Hemovida na aba de pesquisa; - clique no ícone e faça o download;

- siga o passo a passo de cadastro e pronto: conta ativa!