Ministério da Saúde divulga aplicativo para incentivar doação de sangue

No último sábado (25), foi comemorado no país o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Em alusão à data, o Ministério da Saúde anunciou o aplicativo Hemovida, que incentiva a doação de sangue e facilita a captação de doadores.

O app, que está disponível desde esta segunda-feira (27), tanto para sistemas Android quanto para iOS, está integrado à plataforma ConecteSUS, que agrega as informações de saúde dos brasileiros. A ferramenta permite que o usuário localize facilmente o hemocentro mais próximo e baixe a carteira do doador, onde consta seu tipo sanguíneo e histórico de doações de sangue.

Para o Ministério da Saúde, o aplicativo pretende ser uma ponte entre os hemocentros da rede pública e possíveis doadores, porque dissemina informações sobre doação e campanhas em andamento. “O aplicativo Hemovida estimula a doação de sangue voluntária, um ato de amor que salva vidas”, ressalta Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério.

Ainda de acordo com o Ministério, “aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes. Embora o percentual esteja dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde trabalha constantemente para aumentar esse índice, conscientizando a população da importância desse gesto na saúde coletiva”. Assim, o aplicativo Hemovida tem o objetivo de estimular os atos de doação de sangue.

Hemopa

No Pará, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) trabalha junto ao Ministério da Saúde para integrar seus dados com os da plataforma e, em breve, estar alinhada ao Hemovida. "A Fundação Hemopa está em alinhamento junto ao Ministério da Saúde para integração de dados para a plataforma, dentro da estratégia de captação de doadores de sangue. Ressalta-se que a criação, a integração de dados e a gerência do aplicativo são de competência do Ministério da Saúde, o qual conduz a implantação de treinamentos e orientações acerca das regras e utilização", disse o órgão, por meio de nota.

Confira as funcionalidades presentes no app Hemovida:

Carteira do Doador

É uma carteira virtual que apresenta informações do doador de sangue, como tipo sanguíneo e data da última doação.

Minhas Doações

Apresenta um histórico completo das doações do usuário, incluindo as realizadas, canceladas e agendadas.

Serviços Hemoterápicos

Permite a localização de rede de saúde mais próxima que oferece serviços hemoterápicos, como de doação e transfusão de sangue.

Convidar Amigos

Promove o compartilhamento de experiências sobre doação de sangue entre amigos e familiares e o incentivo a que outras pessoas doem, por meio da integração às redes sociais.

Regras para Doar Sangue

Apresenta informações detalhadas sobre critérios que devem ser observados para realizar a doação de sangue.

Campanhas

Fornece alertas sobre campanhas regionais e nacionais de doação de sangue, para garantir a manutenção de estoques em níveis adequados.

Avaliar Doação

Permite ao doador qualificar sua experiência de doação, avaliando o hemocentro, os profissionais e satisfação geral com o serviço.