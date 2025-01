Sem sinalização, cruzamento na Cidade Nova 5 registra acidente grave

Um carro capotou no início da tarde deste sábado (25), no cruzamento das travessas SN 19 e WE 31, na Cidade Nova 5, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Nas imagens é possível ver o veículo completamente destruído, e moradores da área expressaram indignação com a falta de sinalização no perímetro.

De acordo com testemunhas no local, uma mulher e uma criança que estavam no veículo foram retiradas com ajuda de populares e encaminhadas para atendimento médico. O motorista, no entanto, permanecia preso sob as ferragens do veículo.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas ou as causas do acidente, mas a falta de sinalização foi apontada por moradores como um dos fatores que contribuem para os constantes registros de colisões na área. A população pede providências imediatas das autoridades para melhorar a segurança no cruzamento.

A Redação Integrada de O Liberal aguarda por mais informações das entidades responsáveis.