Van capota e passageiros ficam feridos em Icoaraci

Uma van de transporte capotou na manhã desta terça-feira (7/01), no distrito de Icoaraci, em Belém. O caso ocorreu na rodovia Augusto Montenegro, deixando vários passageiros do veículo feridos. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), testemunhas do acidente ajudaram a retirar as pessoas de dentro da van e acionaram uma ambulância. Uma mulher grávida precisou ser encaminhada para o hospital.

Conforme as informações policiais, o acidente ocorreu por volta de 9h30. Ainda não há detalhes sobre o que teria ocorrido com a van para resultar no capotamento ou o número de pessoas que estavam no veículo. O Ciop comunicou que os passageiros sofreram lesões pelo corpo, devido ao impacto na pista. A van parou sobre o canteiro central. Todas as pessoas foram retiradas pela janela, com a ajuda de populares. Uma mulher que está grávida precisou ser levada ao hospital devido a um baque na região da cabeça. Ela também deve passar por outros exames para verificar a situação do bebê.

Não há detalhes sobre o estado de saúde dos demais passageiros que precisaram ser encaminhados a uma unidade de saúde. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a van não estava mais tombada. As testemunhas auxiliaram para colocar o veículo na posição correta. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Semob, e aguarda o retorno.