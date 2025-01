Cena de filme: drone registra perseguição e capotagem de carro furtado; vídeo

Dois homens, ambos com 19 anos, foram presos após capotarem um veículo furtado durante uma perseguição da Guarda Civil Municipal (GCM) de Paulínia, interior de São Paulo, na manhã do último domingo (5). O carro, um Fiat Argo cinza, havia sido furtado na região do Parque Jatobá, em Sumaré, que faz parte da região metropolitana de Campinas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a GCM recebeu denúncias sobre o furto e conseguiu localizar o veículo com as características mencionadas. Ao avistarem o carro em uma via de Paulínia, os agentes deram ordem de parada aos suspeitos, que ignoraram a solicitação e iniciaram uma fuga.

Durante a perseguição, uma imagem capturada por um drone documentou a ação policial. Em um determinado momento, ao saírem de uma rotatória, os suspeitos perderam o controle do veículo e capotaram. Durante a perseguição, uma das viaturas da GCM colidiu com outro carro que estava na rotatória.

Um dos homens foi levado ao hospital para receber atendimento médico e foi posteriormente liberado. Após o acidente, a dupla foi conduzida à Delegacia de

Polícia de Paulínia, onde permaneceu detida à disposição da Justiça.

O proprietário do veículo furtado foi informado sobre a recuperação do seu carro e teve o bem devolvido. As autoridades registraram o caso como furto, capotamento e colisão.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)