Motorista de aplicativo nega corrida e persegue passageiros com uma faca; vídeo

Um motorista de aplicativo perseguiu um passageiro com uma faca após recusar uma corrida devido às roupas sujas do cliente, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiás. Um vídeo de câmera de segurança captura o momento em que Kelvy dos Santos, um mecânico, e seu filho de 14 anos são impedidos de entrar no carro. O incidente ocorreu no dia 12 de novembro, e até a última atualização da reportagem, a defesa do motorista não se pronunciou sobre o ocorrido.

O passageiro relatou à TV Anhanguera que, ao chegar ao local de partida, o motorista travou as portas do veículo e, de maneira ríspida, negou a entrada de pai e filho. "Ele simplesmente colocou a cara para fora e disse: 'Vocês não vão entrar no meu carro desse jeito, olhem a situação em que vocês estão'", contou o mecânico.

As imagens mostram o motorista acelerando com o carro, parando no meio da pista e descendo com uma faca na mão. É possível ver o filho de Kelvy tentando se proteger enquanto o mecânico foge dos ataques. Kelvy tentou filmar a ação do motorista, que então entrou no carro e tentou atropelá-lo em marcha ré. Após deixar o local, o mecânico afirmou que o motorista o bloqueou no aplicativo.

O motorista foi identificado e preso pela Polícia Militar (PM). Segundo os policiais, ele foi levado à delegacia e autuado por ameaça.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)