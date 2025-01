Promessa do motociclismo de apenas 7 anos morre após grave acidente

Sid Veijer, uma das promessas do motociclismo mundial, faleceu aos 7 anos após sofrer um grave acidente enquanto pilotava uma mini motocicleta em um kartódromo nos Países Baixos. O acidente ocorreu no dia 22 de dezembro, na cidade de Staphorst. Desde então, o menino estava internado em estado crítico, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no último domingo, 5 de janeiro.

VEJA MAIS

Sid era primo de Collin Veijer, piloto e competidor da Moto2, que prestou uma emocionante homenagem ao garoto em suas redes sociais. Em um texto comovente, Collin escreveu: "Você lutou o máximo que podia, mas essa batalha foi difícil demais. Tenho muito orgulho de ser seu primo e guardarei para sempre as lembranças dos momentos felizes que vivemos juntos, mesmo com a distância. Você estará sempre em meus pensamentos e será minha inspiração para lutar como você lutou. Te amo."

Com apenas 7 anos, Sid já havia conquistado o título de campeão nacional na categoria júnior, em novembro de 2024. Seu talento e determinação o destacavam como uma das grandes promessas do esporte. A perda de Sid deixa uma lacuna irreparável no mundo do motociclismo e em sua família, que se despede com profunda dor e saudade.