Dia das Crianças: a história inspiradora do piloto de MX Gui Ferreira

Neste Dia das Crianças queremos homenagear todas as crianças que se dedicam aos esportes e mostram que não há limites para os sonhos. E não há exemplo melhor do que Guilherme Ferreira, ou simplesmente Gui Ferreira, um piloto de motocross de 13 anos que já tem dez títulos em seu currículo.

Gui é de Brasnorte, no Mato Grosso, e descobriu sua paixão pelas motos há cinco anos, quando ganhou uma motinha da avó para brincar no quintal de casa. Desde então, ele não parou mais e começou a participar de competições em nível estadual e nacional.

Gui Ferreira piloto de MX motocross (Foto: Arquivo pessoal/Gui Ferreira) (Foto: Arquivo pessoal/Gui Ferreira) (Foto: Arquivo pessoal/Gui Ferreira)

Sobre como é ser piloto de motocross, Gui não hesita em responder: "Top, faço o que gosto, sou apaixonado pelo esporte". Ele diz que se sente a pessoa mais feliz do mundo quando está na pista, fazendo o que mais gosta.

Gui já conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, Catarinense e Mato-grossense, além do Arena Cross, inclusive foi vice-campeão brasileiro este ano em Santa Catarina, na categoria 85cc, primeiro ano dessa categoria. Para o piloto, lidar com as vitórias e conquistas é maravilhoso, mas nenhum resultado se iguala ao prazer de andar de moto.

A trajetória de Gui não é fácil. Seu avô, que é apaixonado pelo esporte, ficou paraplégico, mas isso não o impediu de apoiar e incentivar o neto em sua jornada como piloto de motocross. Gui conta que seu avô é cadeirante e dirige para a família, mostrando que não há limites para o amor e a dedicação. "Nós dois é coisa de Deus. Estava escrito. A dupla que deu certo. Sou fã dele e admiro ele, que é o meu porto seguro. Fomos feitos um para o outro", disse.

Gui também tem grandes referências no esporte, entre eles o piloto Carlos Campano. O piloto sonha em ser um dos melhores pilotos do Brasil e participar de uma temporada fora do país para se preparar ainda mais no esporte. E com a dedicação e o amor que ele tem pela moto, não duvidamos que ele conseguirá realizar todos os seus sonhos.

Gui é um exemplo inspirador para todas as crianças que sonham em seguir carreira no esporte. Sua história mostra que, com amor, dedicação e perseverança, tudo é possível. E neste Dia das Crianças, queremos homenagear Gui e todas as crianças que praticam esportes, mostrando que são verdadeiros campeões.

