Passageira de moto morre após colisão com carro de passeio em Belém

Lindionesa da Silva Corrêa morreu em um grave acidente de trânsito na avenida Augusto Montenegro, em Icoaraci, distrito de Belém, na manhã desta terça-feira (7). A colisão ocorreu por volta das 7h, e envolveu uma motocicleta, conduzida pelo marido da vítima, e um carro de passeio.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal trafegava no sentido Icoaraci-Belém quando ocorreu o acidente. Testemunhas relataram à PM que, ao realizar uma manobra para acessar a pista expressa do BRT, que está liberada para motos e outros veículos, o retrovisor do carro atingiu a moto, provocando a queda do casal.

“Essa pessoa na moto ia fazer a manobra para entrar na pista. Aquele carro bateu o casal. A vítima já caiu em óbito. A ambulância veio e não conseguiu fazer ela retornar [a consciência]. O condutor da moto tá ileso, mas ele estava assustado e não conseguia falar. E foi mandado lá pro hospital, pra medicação. O motorista do carro foi pra delegacia, está sendo apresentado lá”, informou o tenente Borges, do 10º Batalhão de PM.

O impacto da batida resultou na morte instantânea de Lindionesa, que foi arremessada a alguns metros de distância. O mar​ido da vítima, que trabalha como mototaxista, saiu ileso fisicamente, mas estava em estado de choque e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua, para atendimento.

Um amigo das vítimas, chamado José Aroldo da Silva, relatou que o casal costumava passar pela área diariamente. “Ele ia todo dia deixar e buscar ela no trabalho. Ela trabalhava lá no centro de Belém. A gente ficou sabendo do acidente porque uma pessoa passou aqui e viu ele. Disseram que era para vim buscar a moto e guardar, quando ele saísse do hospital, ia buscar comigo. Eu ainda passei na casa da mãe dele para avisar sobre essa tragédia, mas não tinha ninguém lá. O filho da Lindionesa, que era filho só dela, veio aqui e depois foi para delegacia resolver as coisas lá. Eu vou aguardar para levar a moto”, comunicou.

Segundo a PM, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a versão apresentada pelo condutor do carro à polícia. Além da Polícia Militar, peritos da Polícia Científica estiveram no local do acidente para analisar a dinâmica do ocorrido. Segundo os peritos, nenhum capacete foi encontrado no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia do Tenoné investiga o caso como homicídio culposo no trânsito. "O condutor do veículo foi liberado após prestar depoimento na unidade policial. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas", comunicaram.