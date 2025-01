Carro capota e atinge motocicleta no bairro de Nazaré, em Belém

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta segunda-feira (6/1), na travessa 14 de Março, próximo a avenida Nazaré, no bairro de mesmo nome, em Belém. Não há relato de mortes ou das circunstâncias do sinistro, que resultou no capotamento do automóvel. A princípio, duas pessoas estavam na moto. O número de ocupantes do carro ainda é desconhecido.

Após o acidente, várias pessoas se aproximaram do local para ajudar as vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e se dirigiu ao local para prestar atendimento aos feridos, que ainda não se sabe quantos são.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e da Polícia Civil sobre o caso. Em ambas as solicitações, a reportagem aguarda retorno.