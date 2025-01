Veículo capota na PA-242 entre Capanema e Peixe-Boi na noite deste sábado

Um acidente de trânsito envolvendo o capotamento de um veículo foi registrado no início da noite deste sábado (4/1), na PA-242, estrada que liga os municípios de Capanema e Peixe-Boi, no nordeste do Pará. O incidente ocorreu nas proximidades da fazenda do Dr. João Pedrosa e, de acordo com as primeiras informações, não houve mortes. Com informações do Madson Santos Paparazzi.

Os órgãos de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados rapidamente e chegaram ao local para prestar os atendimentos necessários. A Polícia Militar do Pará (PMPA) também esteve presente para organizar o trânsito e garantir a segurança no local do acidente.

Apesar do impacto, não há informações detalhadas sobre o número de ocupantes do veículo ou as causas do capotamento. A área foi isolada pelas autoridades enquanto os procedimentos de segurança e remoção do automóvel eram realizados.

Moradores da região relatam que o trecho onde o acidente ocorreu é conhecido por curvas acentuadas e baixa iluminação, o que pode aumentar o risco de incidentes, especialmente durante a noite.

As autoridades reforçam a importância da direção defensiva e do respeito aos limites de velocidade para evitar novos acidentes.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, e aguarda retorno.