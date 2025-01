Carro capota e outro fica danificado após grave acidente em São Miguel do Guamá

Um grave acidente entre dois carros foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (2/1), na BR-010, em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. As circunstâncias do acidente de trânsito ainda são desconhecidas. Não houve mortes.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 42º Batalhão (42º BPM) foi acionada ao caso por volta das 11h40. Assim que militares chegaram no local, que fica perto de um posto de gasolina na altura do quilômetro 18, encontraram um Hyundai Creta capotado. E, à frente desse automóvel, havia um Fiat Grand Siena às margens da rodovia, com parte uma das laterais do carro bastante danificada.

As autoridades informaram que dentro do Hyundai Creta estavam quatro pessoas, enquanto o Siena só era ocupado pelo motorista. Todos eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levados ao Hospital de São Miguel.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.