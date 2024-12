Mulher morre em acidente de moto na BR-222, na Nova Marabá

Uma mulher jovem, entre 20 e 25 anos de idade, morreu na manhã deste domingo vítima de acidente, na BR-222, na Nova Marabá. De acordo com o o portal Correio de Carajás, ela conduzia uma motocicleta Honda Biz, na cor branca, e estaria tentado uma ultrapassagem pela contramão quando acabou colidindo frontalmente com uma caminhonete, na cor branca. O nome da vítima não foi confirmado pelas autoridades.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, por volta de10h. No local, encontraram o corpo da vítima caído na via. Não havia documentos pessoais que pudessem identificar a motociclista, entretanto, o documento da moto está em nome de Ana Cristina, mas ainda não está confirmado se a condutora é a dona do veículo.

O motorista da caminhonete, Wender Lopes de Souza, permaneceu no local do acidente até a chegada da guarnição da PM. À reportagem, ele disse que dirigia em direção à Folha 5, quando foi surpreendido pela motociclista. “Foi tudo muito rápido. Ela veio na contramão. Fico sentido pela vida da moça, mas não pude fazer nada”, lamentou.

Wender Lopes foi conduzido pelos militares à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

A esposa do motorista, Renata Monteiro, visivelmente abalada, disse ao PORTAL que a motociclista seguia na mesma faixa que eles. “O meu esposo desviou o máximo que podia, mas mesmo assim ela bateu em cheio”, disse, em lágrimas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo da vítima.