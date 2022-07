Santarém deve voltar a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados; entenda

Dados do Laboratório de Biologia Molecular da Ufopa (Labimol) evidenciam que os municípios de Santarém e Monte Alegre voltaram a apresentar um surto da covid-19. Os casos da doença subiram de 10% no mês de junho para 45% em julho. Diante do cenário, o Núcleo de Vigilância Técnico em Saúde do município informou que está fazendo uma análise do cenário para elaborar novas recomendações, entre elas, o retorno do uso de máscaras em locais fechados e o incentivo para finalização do esquema vacinal da população.

“A nossa equipe está fazendo um levantamento para elaborar uma nota técnica com algumas recomendações para a população santarena, no que tange a recomendação do uso de máscaras em locais fechados e de alto fluxo de pessoas, como academias, transportes públicos, empresas”, destacou o chefe do Núcleo de Vigilância Técnico em Saúde, Marcelino Xavier.

Ainda segundo o coordenador as recomendações serão baseadas no cenário apontado pelos boletins epidemiológicos do município. “Estamos aguardando o fechamento desse levantamento para concluir a nota técnica e encaminhar ao poder executivo”, enfatizou.

Alta de casos da covid no mês de julho

Nos primeiros 15 dias do mês de julho, o boletim epidemiológico divulgado pela pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa) apontou 875 novos casos da doença no município.

