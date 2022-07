Ufopa aponta surto de covid-19 em Santarém

O Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará (Labimol) aponta aumento no número de casos positivos da covid-19 na cidade de Santarém e na região oeste paraense. Das amostras coletadas em todo o mês de junho, apenas 10% deram positivo para a covid-19, mas nas duas primeiras semanas de julho, o número de confirmações da doença alcançou 45% dos exames realizados para a covid-19.

Ainda de acordo com o Labimol, os municípios que apresentam os números mais elevados de casos positivos são: Santarém e Monte Alegre.

“Identificamos um aumento significativo no início do mês de julho dos casos de covid-19 e esse aumento continua progressivamente ao longo das semanas. Temos percebido uma grande procura pela testagem nos municípios de Santarém e Monte Alegre,e no número de casos positivos. Essa situação é preocupante devido ao aumento de casos positivos de 10% para 45%”, enfatizou o coordenador do Labimol, Marcos Prado.

Os dados do Labimol revelam que durante todo o mês de junho, foram realizados 344 testes com amostras dos municípios da região oeste do Pará. Destes, 33 foram positivos. Apenas nos primeiros 13 dias de julho, já foram realizados 298 testes, dos quais 134 tiveram resultado positivo para covid-19.

(Ândria Almeida/ O Liberal)

O coordenador orienta que para evitar a contaminação é preciso manter alguns cuidados e não descuidar da imunização. “Esse surto tem múltiplas origens, mas é importante sempre destacar que nós temos um escudo para combater a doença, que é a vacinação, então aproveitamos esse momento para incentivar a população a buscar a vacina e manter distanciamento social e o uso de máscaras em ambientes fechados para evitar a contaminação pelo vírus “, enfatizou.

O Labimol realiza análises de amostras de 20 municípios da região oeste. As testagens do Labimol são em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), a nona regional da Sespa (9CRS) e com o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen).

Foram registrados 875 novos casos em 15 dias

O último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (15) pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa) revelou que o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), referência para atendimento de alta complexidade da covid-19, atingiu 100% da capacidade de ocupação dos leitos de UTI para a doença.

A nova atualização, que acontece quinzenalmente, acrescentou o óbito de dois idosos de 77 e 81 anos, em decorrência da doença; além de informar sobre 875 novos casos registrados nos últimos 15 dias.

Alta de síndromes gripais

Além da alta de casos da covid-19 no município de Santarém, o número de síndromes gripais disparou no mês de julho no município. A Unidade de saúde Descentralizada ‘Casinha do Papai Noel', localizada na praça Barão de Santarém, que foi reativada no dia 11 de julho para retaguarda nos atendimentos, recebeu na primeira semana da reativação mais de 1600 pessoas.

O coordenador da Unidade, Frank Junior, relatou que o número da procura foi bastante expressivo.“Em uma semana atendemos mais de 1600 pessoas na casinha. Das que fizeram testagem para covid-19, mais de 50% deram positivo para a doença”, detalhou.

Flexibilização do uso de máscaras em Santarém

O uso de máscaras segue relaxado no município, desde o dia 5 de abril deste ano, quando um decreto municipal desobrigou o uso do item de proteção em ambientes abertos e fechados no município. O uso do item já estava sendo facultado em ambientes abertos desde o dia 18 de março.

Na ocasião, o prefeito Nélio Aguiar enfatizou que a decisão da liberação do uso das máscaras foi embasada pela atualização dos dados epidemiológicos do município, além da cobertura vacinal de 97,9% e 77,1% com a 1ª dose e 2ª dose da vacina contra a covid-19, respectivamente.

No entanto, o decreto obrigava a exigência da apresentação do passaporte da vacina para acesso aos estabelecimentos como bares e restaurantes.