História, memória e curiosidades de Santarém

Sobre a data da “fundação”

Ao comemorarmos o 22 de junho como data da “fundação” de Santarém, reportamos a uma intensa e imensa pesquisa feita pelo professor e músico santareno Wilson Dias da Fonseca, o maestro “Isoca”. Foi ele que se dedicou a pesquisa a data da chegada do padre João Felipe Bettendorff às margens do Rio Tapajós, para estabelecer a missão entre os indígenas que habitavam a foz do nosso “Rio Azul”. Trocando correspondência com o Vaticano, o maestro conseguiu documentos que provam a chegada de Bettendorff no dia 22 de junho de 1661. A partir daí, o poder público municipal definiu esta data para as comemorações cívicas do aniversário da cidade.

E antes da “fundação”?

Antes da fundação, desde por volta do ano 1.000, a foz do rio Tapajós já era habitada por um povo indígena, rico em cultura e também organizado socialmente. A arqueologia prova, em nossos dias, que Santarém é um dos lugares, senão o lugar de mais longeva ocupação dentro da Amazônia Brasileira, à foz do rio Tapajós. Na época da chegada dos colonizadores, as estimativas feitas pelos portugueses da expedição de Pedro Teixeira, era de que ali haviam cerca de 60.000 (sessenta mil) homens flecheiros (guerreiros), fato que os estudos arqueológicos mais recentes têm provado. Além dos estudos arqueológicos, também podemos nos valer de várias cartografias feitas ainda no século XVI, que mostram a indicação de uma cidade, na foz do “Rio dos Tapajós”, estranhamente denominada de “HUMOS”.

Quem eram os Tapajó?

O povo que deu nome ao Rio, já eram assim denominados desde a época dos viajantes espanhóis, existem mapas da década de 1560 que já colocavam utilizavam essa nomenclatura, muito antes da chegada de Pedro Teixeira à foz do mesmo rio. Os Tapajó eram um povo guerreiro, usando veneno em suas flechas. Tinham o costume de cultivar e preparar alimentos à base de milho e mandioca, além de caçar e pescar. Adoravam o sol (o ser masculino) e a lua (o ser de figura feminina). Tinham especial veneração pelos seus entes falecidos, mumificando os mortos principais de sua aldeia e guardando-os em suas casas, chamando essas múmias de “monhangaripes”. Eram também canibais e praticavam sacrifícios humanos, possivelmente de caráter ritual. Exímios artesãos, fabricavam artefatos de argila, de palha e pintavam cuias. Além dos estudos arqueológicos da cerâmica e outros objetos encontrados em nossos sítios arqueológicos, que retratam a vida e os costumes deste povo, podemos nos valer de relatos deixados pelos colonizadores que devem ser lidos sempre com a ressalva de que foram escritos pelos vencedores e não pelos vencidos.

Outras datas importantes

Algumas pessoas consideram que a data de fundação de Santarém deveria ser outra. De fato, para muitos historiadores a data de 22 de junho representa o marco inicial da colonização portuguesa que fixou sua presença por meio da Missão Jesuíta entre os Tapajó, desconsiderando todo o passado dos indígenas que habitavam a foz do Rio dos Tapajós. De todo, mesmo em se tratando da presença colonial, tem-se que considerar outras datas como, por exemplo, a data da instalação da Vila (no dia 14 de março de 1758), pois representava uma emancipação política significativa, incluindo-se aí a adoção do topônimo Santarém. Outra data, que durante muitos anos foi comemorada como aniversário da cidade foi a do dia 24 de outubro, lembrando o ano de 1848, quando a então Vila passou à categoria de Cidade. Para Paulo Rodrigues dos Santos e para o maestro Wilson Dias da Fonseca, entretanto, a data a ser comemorada deveria ser a da fundação da Missão, a exemplo de São Paulo e outras cidades que tem, com marco inicial, a chegada dos missionários. Foi por isso que o governo municipal optou, por meio da Lei Municipal Nº 9.270, de 02 de julho de 1981, em definir o dia 22 de junho para ser a data cívica do “aniversário da cidade”. Mas, com certeza, muita história ainda há que se contar...