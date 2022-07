Covid-19: Santarém começa a vacinar crianças de 3 a 5 anos

Santarém começou, nesta quarta-feira (20), a vacinação de crianças a partir de 3 anos contra a covid-19. O imunizante é o CoronaVac, o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Saúde para a faixa etária de 3 a 5 anos (a partir de 5 anos, há a Pfizer Pediátrica). A imunização será nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana.

A Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa) informou que dispõe de 7.070 doses de CoronaVac para essa faixa etária específica. A vacinação está disponível de segunda a sexta-feira, nas UBSs da zona urbana, das 8h às 16h. Nas terças e quintas-feiras, de 17h às 21h, na sede da Prefeitura de Santarém. Aos sábados, também na prefeitura, de 8h às 14h.

Para se vacinar, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que devem levar a carteira de vacinação da criança e um documento com foto, CPF e cartão SUS. Já as crianças com comorbidades ou deficiência, precisam também apresentar laudo médico da condição específica. A criança que tomou alguma vacina, qualquer que seja, só pode receber o imunizante contra a covid-19 após 15 dias.

“A imunização continua sendo a principal arma na luta contra a covid-19. Desde o início da vacinação, a gestão municipal tem se desdobrado trabalhando em várias frentes para alcançar a maior parcela da população. Contamos com o apoio dos pais para que tragam suas crianças à vacinação e nos ajude a combater esse vírus”, salientou a titular da Semsa, Vânia Portela.