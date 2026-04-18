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Samu é acionado após acidente envolvendo dois carros e motocicleta

Imagens registradas por populares e drones mostram o impacto de um acidente entre três veículos na BR-222, em Marabá, neste sábado (18)

O Liberal
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Acidente na BR-222 afeta trânsito próximo à ponte rodoferroviária em Marabá (Reprodução)

Um acidente ocorreu no final da tarde deste sábado (18) na BR-222, na entrada do Núcleo São Félix, em Marabá. De acordo com o Correio, a colisão frontal envolveu dois carros e uma motocicleta em um trecho próximo ao acesso à ponte rodoferroviária sobre o rio Tocantins.

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Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas. Imagens registradas no local mostram dois homens deitados na via, amparados por populares, próximos aos veículos envolvidos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros no local da ocorrência.

O acidente causou retenção no fluxo de veículos, que operava em sistema de mão única no momento da colisão. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para organizar o trânsito e aguardar a normalização da via. O caso segue sob apuração para identificar as causas do sinistro.

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