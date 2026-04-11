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Bispos do Norte 2 saem em defesa de bispo do Marajó após ataques nas redes

Lideranças católicas da região, que inclui o Pará, denunciam desinformação e reforçam apoio a Dom Ionilton, destacando atuação pastoral no arquipélago marajoara

O Liberal
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Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira recebe apoio em meio a ataques nas redes (Reprodução | Vatican News)

Em meio à escalada de ataques nas redes sociais, os bispos do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vieram a público para defender o bispo da Prelazia de Marajó, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira. Em nota, o colegiado reage ao que classifica como uma onda de manifestações agressivas e desinformação direcionadas ao religioso, reforçando apoio institucional e criticando o tom adotado por parte dos usuários.

O documento aponta que os ataques extrapolam o campo do debate legítimo e avançam para ofensas pessoais, muitas vezes baseadas em informações distorcidas. Para os bispos, a situação revela um ambiente contaminado por intolerância e pela circulação de conteúdos falsos, o que compromete não apenas a imagem do bispo, mas o próprio espaço público de discussão. Dom Ionilton, segundo a nota, tem trajetória marcada pela atuação junto às populações mais vulneráveis da Amazônia, especialmente em pautas ligadas a direitos humanos e justiça social.

Sem entrar diretamente no mérito das críticas, o Regional Norte 2 faz um apelo por responsabilidade no uso das redes sociais e pelo resgate de um diálogo pautado no respeito. A manifestação também reafirma o papel da Igreja na região amazônica, destacando que a missão pastoral inclui a defesa da dignidade humana, mesmo quando isso provoca reações adversas.

Ao final, os bispos reiteram solidariedade a Dom Ionilton e indicam que seguirão atentos a situações que envolvam ataques a membros da Igreja, sobretudo quando associados à desinformação. A nota, mais do que um gesto de apoio, funciona como sinalização política e institucional em um cenário cada vez mais tensionado no ambiente digital.

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