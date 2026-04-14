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Praia de Ajuruteua amanhece coberta por algas; veja imagens

Fenômeno natural chamou atenção de moradores e turistas em Bragança nesta terça-feira (14)

O Liberal
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Algas na praia de Ajuruteua, em Bragança (Redes Sociais)

A praia de Ajuruteua, no município de Bragança, amanheceu coberta por uma grande quantidade de algas nesta terça-feira (14). O material orgânico se espalhou pela faixa de areia e chamou a atenção de moradores e turistas que estavam no local nas primeiras horas do dia. Imagens feitas por banhistas circularam nas redes sociais e repercutiram ao longo da manhã. Veja:

De acordo com especialistas, o fenômeno é considerado natural e está relacionado ao deslocamento de sargaço, um tipo de alga marinha. Esse material é transportado até a costa por fatores como ventos intensos, correntes marítimas e variações de maré. Algo semelhante também já foi registrado na praia do Atalaia, em Salinópolis, outro local bastante procurado por banhistas no Pará.

As algas costumam se desenvolver no fundo do mar e, em determinadas condições ambientais, sobem à superfície. Em seguida, acabam sendo levadas para a areia, formando grandes faixas ao longo da praia.

image Algas em Salinas: imagens impressionantes mostram praia do Atalaia totalmente tomada por Sargaço
De acordo com relatos nas redes sociais, moradores de Salinas apontam que as algas já tomam conta de todos os 14 km de litoral

image Praias de Salinópolis têm "invasão" de algas vermelhas
Técnicos monitoram fenômeno e Prefeitura limpa áreas de praia

Por que as algas aparecem na praia de Ajuruteua

O acúmulo desse tipo de vegetação marinha também pode estar ligado a mudanças na temperatura da água e a alterações climáticas sazonais. Esses fatores influenciam diretamente o comportamento das correntes oceânicas.

Em regiões do litoral paraense, como Ajuruteua, esse fenômeno ocorre de forma pontual ao longo do ano e não é considerado incomum.

Algas não oferecem risco direto à saúde

Apesar do impacto visual, as algas não representam risco direto à saúde humana. No entanto, quando permanecem expostas ao sol por vários dias, podem entrar em decomposição e liberar um odor forte, causando desconforto aos frequentadores.

A orientação é que visitantes evitem contato prolongado com o material em decomposição, principalmente em áreas onde há maior concentração.

Até o momento, não há registro de interdição na praia. O cenário, embora incomum para alguns banhistas, faz parte da dinâmica natural do ecossistema costeiro amazônico.

Matéria em atualização

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Palavras-chave

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