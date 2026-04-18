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Engavetamento seguido de capotamento deixa ferido grave na rodovia dos Bandeirantes

Estadão Conteúdo

Um engavetamento interditou completamente a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) na manhã deste sábado, 18, na região entre Caieiras e Jundiaí, na Grande São Paulo.

A ocorrência, que envolveu cinco carros e uma motocicleta, deixou o condutor da moto gravemente ferido e provocou congestionamentos ao longo da via.

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o caso começou a ser registrado às 9h33, quando houve um capotamento no km 40, em Caieiras. Na ocasião, três viaturas foram mobilizadas para atendimento, com indicação preliminar de uma vítima.

Horas depois, às 14h43, houve atualização da ocorrência, com a informação de que a vítima já estava sendo atendida pela concessionária responsável pela rodovia.

Engavetamento

Segundo informações apuradas pelo Estadão junto a CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o acidente que envolveu seis veículos foi registrado no km 45 da rodovia, sentido sul, no município de Jundiaí.

Para o atendimento da ocorrência, todas as faixas - esquerda, central e direita - foram interditadas a partir das 14h38. A interdição causou congestionamento inicial entre os quilômetros 46 e 45.

Ao longo da tarde, o impacto no tráfego aumentou. Por volta das 17h50, o congestionamento já chegava a 5 km.

Entre as seis pessoas envolvidas no acidente, cinco saíram ilesas. O condutor da motocicleta foi a única vítima grave.

Às 15h40, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a acionar o helicóptero Águia para apoio no resgate. O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente.

Liberação das vias

As faixas foram totalmente liberadas às 15h54, mas a normalização completa do fluxo só ocorreu por volta das 18h20, quando já não havia mais registro de congestionamento.

Segundo a concessionária, no início da noite não havia mais vestígios do acidente no local.

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TRÂNSITO/SP/FERIADO/ENGAVETAMENTO
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