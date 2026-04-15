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Cratera abre na rua Boaventura da Silva e gera transtorno; veja como está o trânsito

Equipes da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) trabalham no estouro de uma tubulação de esgoto no bairro de Fátima

O Liberal
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Serviço em rede de esgoto que abriu cratera na rua Boaventura da Silva deve ser concluído apenas nesta quinta-feira (16). (Cristino Martins / O Liberal)

A abertura de uma cratera na rua Boaventura da Silva, quase de esquina com a travessa 9 de Janeiro, no bairro de Fátima, tem gerado transtornos para quem trafega na região. Equipes de uma empresa que presta serviço para a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana de Belém (Sezel) estiveram realizando reparos nesta quarta-feira (15) na tubulação de esgoto que rompeu e criou a cratera.

Durante toda a tarde, as equipes trabalharam para construir uma caixa de concreto na tubulação de esgoto. Devido a isso, o trânsito na rua Boaventura da Silva ficou engarrafado, já que apenas uma faixa da via estava livre. O serviço deverá seguir durante toda a noite e madrugada desta quinta-feira (16). A expectativa é que o buraco seja tampado em seguida e a via seja liberada totalmente para o tráfego ainda nesta quinta.

Como está o trânsito ao vivo

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