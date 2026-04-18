Operação em Santarém desarticula ponto de tráfico e localiza rinha de galo
Além do flagrante por tráfico de drogas, a polícia investiga se o homem preso possui envolvimento com um roubo de carga ocorrido no último final de semana
Na manhã deste sábado (18), um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar em Santarém. De acordo com O Impacto, a ação ocorreu nas proximidades da comunidade de Perema, na região do planalto santareno.
De acordo com a diretora da 16ª Seccional de Polícia Civil, delegada Raíssa Beleboni, a investigação teve início após o recebimento de informações na tarde anterior. “No início da noite realizamos o levantamento. Pela manhã, foi confirmada a presença de entorpecente no local, uma pessoa que estava na residência foi presa e outra vai ser ouvida na qualidade de testemunha. Além disso, foram encontrados diversos galos utilizados em rinha de galo. A Companhia Ambiental foi acionada para que fossem feitos os procedimentos cabíveis”, afirmou a delegada.
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No interior da residência, os agentes localizaram o material entorpecente e duas caixas de madeira com características semelhantes às de uma carga roubada no último final de semana. O suspeito negou a posse do material ilícito na delegacia. A Polícia Civil informou que o caso será investigado para verificar uma possível ligação entre o detido e o roubo da carga mencionada. Além do flagrante por tráfico, o caso envolve apurações sobre crimes ambientais devido à presença das aves no local.
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