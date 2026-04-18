Operação em Santarém desarticula ponto de tráfico e localiza rinha de galo

Na manhã deste sábado (18), um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar em Santarém. De acordo com O Impacto, a ação ocorreu nas proximidades da comunidade de Perema, na região do planalto santareno.

De acordo com a diretora da 16ª Seccional de Polícia Civil, delegada Raíssa Beleboni, a investigação teve início após o recebimento de informações na tarde anterior. “No início da noite realizamos o levantamento. Pela manhã, foi confirmada a presença de entorpecente no local, uma pessoa que estava na residência foi presa e outra vai ser ouvida na qualidade de testemunha. Além disso, foram encontrados diversos galos utilizados em rinha de galo. A Companhia Ambiental foi acionada para que fossem feitos os procedimentos cabíveis”, afirmou a delegada.

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No interior da residência, os agentes localizaram o material entorpecente e duas caixas de madeira com características semelhantes às de uma carga roubada no último final de semana. O suspeito negou a posse do material ilícito na delegacia. A Polícia Civil informou que o caso será investigado para verificar uma possível ligação entre o detido e o roubo da carga mencionada. Além do flagrante por tráfico, o caso envolve apurações sobre crimes ambientais devido à presença das aves no local.