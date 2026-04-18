Homem é baleado após ser confundido com caça em comunidade ribeirinha de Santarém

Um homem foi confundido com uma caça e acabou baleado na Comunidade Anumã, na região ribeirinha de Santarém, no oeste do Pará. O baleamento ocorreu na tarde de sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar informou ao jornal O Impacto, os agentes foram acionados para verificar um disparo acidental de arma.

A vítima foi identificada como Raimundo dos Santos Ferreira. Com quatro perfurações pelo corpo, ele foi socorrido e levado em uma bajara (um tipo de canoa) até um posto de saúde localizado no Distrito de Alter do Chão.

Ainda segundo a PM, o baleamento ocorreu quando ele estava em uma caçada. Raimundo foi ferido no momento em que estava à “espera”, termo que se refere quando o caçador fica parado em silêncio no local estratégico. "Ele foi confundido com uma caça e alvejado por disparo de arma de fogo”, informou o tenente Lezir do 3º BPM. Raimundo dos Santos foi encaminhado, depois, para o Hospital Municipal de Santarém (HSM) para os procedimentos médicos adequados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.