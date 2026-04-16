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Balsa naufraga e deixa um ferido no Rio Amazonas, próximo a Santarém

O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (16)

O Liberal
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Balsa naufraga e deixa um ferido no Rio Amazonas, próximo a Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Uma embarcação de carga naufragou na madrugada desta quinta-feira (16) no Rio Amazonas, nas proximidades da comunidade Carariacá, em Santarém, no oeste do Pará. O incidente envolveu uma balsa acoplada a um empurrador e deixou uma pessoa ferida.

De acordo com informações iniciais, a balsa transportava contêineres e veículos quando acabou submergindo parcialmente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte da carga já dentro da água após o ocorrido.

Um ferry boat que fazia o trajeto entre Oriximiná e Santarém interrompeu a viagem por volta das 3h30 para prestar apoio à embarcação, que havia saído de Manaus com destino ao município paraense.

Durante o incidente, o motorista de um dos veículos transportados ficou ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e realizou o atendimento no Terminal Hidroviário de Santarém. A vítima, de 27 anos, sofreu fraturas nos dois braços.

Segundo relato do próprio motorista aos socorristas, ao perceber que a estrutura estava afundando, ele tentou deixar o local, mas acabou ficando preso entre os veículos, o que provocou os ferimentos. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar particular. As circunstâncias do afundamento ainda devem ser apuradas.

Investigação

Em nota à imprensa, a Marinha do Brasil (MB) informou que foi informada sobre o naufrágio parcial da balsa pertencente a um comboio formado com o Empurrador Dom Baltazar, que transportava carretas. O incidente foi por volta das 2h, próximo à comunidade de Carariacá, em Santarém. Uma equipe da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) foi enviada ao local.

“As causas do acidente serão apuradas pelo setor de inquéritos administrativos da Capitania Fluvial de Santarém”, comunicou.

A Marinha do Brasil destacou que conta com os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CFS (93) 3522-2870, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.

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