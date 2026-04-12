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Polícia

Polícia Militar apreende 15 tabletes de 'supermaconha' em Santarém

Droga foi apreendida na madrugada deste domingo (12), no ramal Estrada Nova

O Liberal
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A PM apreendeu 15 tabletes de maconha do tipo skunk em Santarém, neste domingo (12). (Reprodução Redes Sociais)

A Polícia Militar (PM) apreendeu 15 tabletes de entorpecentes do tipo skunk, popularmente conhecida como 'supermaconha', na região do ramal Estrada Nova, no Planalto Santareno, no município de Santarém, na região Oeste do Pará. A droga estava escondida dentro de uma de uma caixa, que compunha parte de um móvel.

Os policiais apresentaram o material na 16ª Seccional de Polícia Civil na madrugada de domingo (12). A apreensão é o desdobramento de um crime ocorrido no último sábado (11).

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a droga apreendida seja parte da carga roubada na manhã de sábado (11), quando um motorista de frete foi contratado para transportar um móvel até o bairro Área Verde. Durante o trajeto, o profissional foi rendido por criminosos, que fugiram levando o veículo e a carga.

De acordo com levantamentos iniciais da inteligência, o motorista de frete não tinha conhecimento do conteúdo ilícito no interior da mobília, sendo utilizado apenas como meio de transporte logístico pelos traficantes.

O motorista contou ter sido abordado pelos criminosos no bairro Área Verde. Os bandidos o obrigaram a dirigir até o bairro Vigia, onde o abandonaram, levando a caminhonete e o móvel.

A caminhonete foi recuperada, abandonada no ramal Estrada Nova. A polícia suspeita que a carga localizada seja apenas uma fração do total transportado. As autoridades agora focam na identificação dos envolvidos e na apreensão restante do material. Ninguém foi preso.

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