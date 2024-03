Saiba como ter acesso aos auxílios da UFPA para estudantes em situação de vulnerabilidade

A Universidade Federal do Pará (UFPA) oferece auxílios para ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade a permanecerem dentro da faculdade. Por meio da plataforma de Cadastro Geral de Assistência Estudantil (CADGEST), a instituição de ensino superior oferece suporte aos alunos durante toda a jornada acadêmica. O período de inscrição se iniciou no dia 19 de fevereiro e vai até o dia 27 deste mês. Nesta sexta-feira (8), às 16h, a UFPA realizará um evento online para orientar e tirar dúvidas dos estudantes sobre o processo de cadastro geral, pelo Zoom, com inscrições disponíveis por este link.

VEJA MAIS

O CADGEST analisa a condição socioeconômica de estudantes da UFPA em situação de vulnerabilidade, para a concessão de auxílios, bolsas e serviços de Assistência e Acessibilidade Estudantis da universidade. Somente alunos inscritos e considerados aptos na plataforma, podem solicitar os benefícios financeiros diretos, indiretos e de moradia estudantil.

Veja como se inscrever

Para se cadastrar, é necessário criar uma conta no Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (Sigaest). Após esse procedimento, deve-se realizar o acesso com o CPF, clicar na aba CADGEST, ler o edital, preencher o questionário e enviar todos os documentos de acordo com o grupo familiar da(o) solicitante, conforme o disposto no Edital Nº 03/2024/SAEST/UFPA. O período de inscrição se iniciou no dia 19 de fevereiro e vai até o dia 27 deste mês.

Os grupos familiares são: geral, indígena, quilombola, populações tradicionais, pessoa com deficiência, estrangeiros, imigrantes, refugiados, apátridas e/ou vítima de tráfico de pessoas.

Documentação

Para cada grupo familiar, é necessário uma documentação específica, que já está disponÍvel no edital. O envio de todos os documentos solicitados é imprescindível para que o aluno seja deferido e apto a participar dos programas de Assistência Estudantil da UFPA. Para reunir os documentos a serem enviados, os candidatos devem, primeiramente, observar o grupo social a que pertencem. Após esse procedimento, é importante reunir todos os documentos referentes àqueles que compõem esse grupo social, incluindo o aluno e todas as pessoas do grupo familiar a que ele está vinculado.

A UFPA ainda produziu uma cartilha com informações sobre como enviar todos os documentos disponíveis. Você pode conferir clicando neste link.

Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA

A universidade oferta mais de vinte auxílios e serviços para estudantes em situação de vulnerabilidade, segundo Ronaldo Marcos de Lima Araujo, superintendente de Assistência Estudantil da UFPA. "Os auxílios financeiros são auxílios de permanência, auxílio emergencial, auxílio taxa zero para comer no restaurante universitário, auxílio para públicos específicos como alunos estrangeiros, alunos PCDs, indígenas, quilombolas, na verdade, é um conjunto de auxílios e serviços que a Saest oferece para favorecer a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica", afirma.

O sistema de seleção de alunos também é dado por meio do acúmulo de pontos em critérios de vulnerabilidade socioecônomica. "Têm direito todos os alunos em situação de vulnerabilidade social e econômica, em particular alunos que residam em um grupo familiar, que tem a renda per capita de até um salário mínimo e meio, ou alunos oriundos de escola pública. A gente sempre privilegia aqueles alunos em situação de maior vulnerabilidade. Não precisa ser aluno cotista para receber o auxílio ou um dos serviços, mas isso acaba sendo uma pontuação a mais na hora que a gente faz a nossa seleção", explica.

Uma análise rigorosa de toda a documentação apresentada pelos alunos é feita pelos setores responsáveis na universidade, de acordo com o superintendente. "Essa é uma documentação exigida pelo Ministério da Educação, a qual fica guardada em nossos arquivos por pelo menos dez anos. São informações que atestam essa situação de vulnerabilidade. Então a gente pede comprovação de renda do estudante e de seus familiares para que a gente possa fazer o cálculo da renda per capita familiar. O objetivo é que o auxílio seja utilizado por aqueles estudantes em situação de maior vulnerabilidade, portanto, aqueles estudantes que têm maiores dificuldades de permanência na universidade", conclui.

Essencial para a permanência de alunos

A universitária indígena Auriene Fonseca, 28 anos, que é oriunda da Resex Tapajós Arapiuns, cursa psicologia e usufrui de auxílios estudantis da UFPA. "Eu sou de Santarém, vim da aldeia São Pedro do Muruci, que fica no município de Santarém, no oeste do Pará. Eu recebo o auxílio moradia, sou beneficiária também do Taxa Zero, que não paga nada para comer no restaurante universitário e recebo também um auxílio de permanência que é do governo federal, mas precisa ser cadastrado na UFPA e pelo sistema da UFPA para conseguir receber seu auxílio", diz.

Os auxílios exercem um papel essencial para que ela continue na universidade. "É de pura permanência mesmo, o auxílio moradia paga integralmente o meu aluguel e como eu vim de outra cidade, morar em outra nunca é fácil. Sem parentes, sem apoio, sem trabalho, desempregada. Então eles são de grande relevância e significado para a gente, principalmente os povos indígenas, para permanecer na universidade", destaca.

Ainda, a estudante ressalta a importância do auxílio para povos indígenas "Eles são muito importantes mesmo para a gente continuar nos estudos, para nos focar, sem ter que estar procurando emprego, sem ter que estar fazendo vários outros trabalhos informais. Para nós, para os povos indígenas que vêm com uma educação mais negligenciada, de comunidades originárias, é um pouco mais difícil. A gente precisa estudar e focar muito mais. Essas bolsas ajudam a gente a permanecer na universidade com mais tranquilidade", declara.

Para mais informações, acesse o site da Superintendência de Assistência Estudantil (Saest).

(Por Eva Pires estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades com colaboração de Thaís Neves)